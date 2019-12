Biatlonke na pragu presenečenja, štafetna zmaga Norvežankam

Hochfilzen, 14. decembra - Norvežanke Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Röiseland so zmagovalke štafetne tekme za svetovni pokal na 4 x 6 km v avstrijskem Hochfilznu. Slovenke Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Tais Vozelj so bile 17., a med tekmo celo že na sedmem mestu.