Veter nagaja skakalcem v Klingenthalu

Klingenthal, 14. decembra - Veter močno nagaja smučarskim skakalkam in skakalcem v Klingenthalu. Prireditelji tekme so sicer tekmo skušali izpeljati v pogojih na robu veljavnih, a po 20 minutah niso skoka opravile niti štiri skakalke, zato so se odločili, da se bo ženska tekma nadaljevala ob 14.30. Četrt ure pred tem se bo sestala tekmovalna žirija in ocenila pogoje.