Gorski reševalci na Veliki Planini priskočili na pomoč petčlanski družini

Kamnik, 14. decembra - Na Veliki Planini v kamniški občini se je v petek zvečer izgubila petčlanska družina. Na pomoč so priskočili reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik, ki so izgubljeno družino našli in jo varno prepeljali v dolino. Poškodovanih ni bilo, je za STA povedal Matjaž Šerkezi iz GRS Kamnik.