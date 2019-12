Vasle za Dnevnik: Potrošniška posojila omejili tudi v nekaterih drugih državah

Ljubljana, 14. decembra - Razmere v bankah so stabilne, prakse posojanja in nadzor pa boljša kot pred leti, v pogovoru za Dnevnikov Objektiv pravi guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle in dodaja, da ohlajanje gospodarstva vendarle prinaša izzive. Omejitev potrošniških posojil je bila potrebna in ni nobena posebnost, podobno so ravnali na Portugalskem in Slovaškem, trdi.