Slovenijo pobelil sneg, največ ga je na Gorenjskem in Notranjskem

Ljubljana, 14. decembra - Slovenijo je v petek zajelo sneženje. Po podatkih Agencije za okolje snežna odeja na Pokljuki, Predelu, Logatcu in Babnem polju danes zjutraj sega do 30 centimetrov, v Vrhniki in Novi vasi 25, v Bohinju 20 centimetrov. Danes bo precej jasno, ponekod po nižinah bo ves dan megla.