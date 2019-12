V napadu talibanov umrlo 23 afganistanskih vojakov

Kabul, 14. decembra - V napadu na oporišče afganistanske vojske v provinci Gazni na jugovzhodu Afganistana je umrlo najmanj 23 afganistanskih vojakov. Kot so danes sporočile lokalne oblasti, je napad izvedla talibanska skupina. Talibani so tudi prevzeli odgovornost za napad, pri tem pa navedli, da so njihovi napadalci ubili 32 afganistanskih vojakov.