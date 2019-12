Colorado prevzel vodstvo na zahodu

Colorado Springs, 14. decembra - Hokejisti Colorada so prevzeli vodstvo v zahodni konferenci severnoameriške lige NHL. Ponoči po slovenskem času so v domači dvorani premagali New Jersey Devils in v sezoni zbrali že 45 točk, oziroma točko več od St. Louisa. Na vzhodu je Washington pri 51 in Boston pri 46 točkah.