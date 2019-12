Na račun napredka v pogajanjih med ZDA in Kitajsko nov dober teden na Wall Streetu

New York, 14. decembra - Osrednji indeksi na ameriških newyorških borzah so ta teden znova porasli, za kar je bil zaslužen optimizem zaradi sklenitve prve faze trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Pomagala je tudi izjava centralne banke Federal Reserve, da ni nobene potrebe za spreminjanje denarne politike, ker je gospodarstvo v razmeroma dobrem stanju.