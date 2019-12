Mešan odziv na ponudbo o poravnavi tožb proti Weinsteinu

New York, 14. decembra - Odvetniki nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina so 28 ženskam, ki ga v civilnih tožbah obtožujejo spolnih zlorab, ponudili 25 milijonov dolarjev, vsaka pa naj bi v poravnavi dobila najmanj 500.000 dolarjev. A nekatere ponudbi za poravnavo nasprotujejo in jo označujejo za žalitev.