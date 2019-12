Evropske borze trgovanje končale z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 13. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Na borznem parketu odmeva predvsem novica, da so ZDA in Kitajska po večmesečnih pogajanjih vendarle dosegle delni trgovinski dogovor. Trgovanje je zaznamovala tudi zmaga konservativcev na Otoku, s katero bo premier Boris Johnson lahko izvedel dolgo pričakovani brexit.