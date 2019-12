Trump: ZDA in Kitajska dosegle delni trgovinski dogovor

Ljubljana, 13. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump je oznanil, da so ZDA in Kitajska dosegle delni trgovinski dogovor, zato uvedbe novih carin, ki so jih ZDA za Kitajsko nameravale uvesti v nedeljo, ne bo. Kot je zapisal Trump, je dogovor prve faze "zelo obširen" in "izjemen". Velesili sta tako korak bliže končanju trgovinske vojne, ki jo bijeta že leto in pol.