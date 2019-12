V Bruslju uspešnejši pri dogovarjanju o podnebnih politikah kot v Madridu

Bruselj/Madrid, 13. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju po dolgi razpravi z izjemo Poljske le dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Manj uspešni pri doseganju dogovora pa so na podnebni konferenci v Madridu, kjer delegati le nekaj ur pred uradnim zaključkom še iščejo kompromis pri dokončnem oblikovanju pravil za izvajanja pariškega sporazuma.