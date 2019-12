Policisti iščejo 30-letnega Uroša Lorenčiča, obdolženega več kaznivih dejanj

Ljubljana, 13. decembra - Policisti prosijo za pomoč pri iskanju 30-letnega Uroša Lorenčiča, ki je obdolžen storitve kaznivih dejanj tatvine, goljufije in nasilja v družini, so zapisali na Policijski upravi Maribor. Policisti ga iščejo od maja, iskanje pa sta odredili okrožno in okrajno sodišče v Mariboru.