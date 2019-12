Johnson obljubil, da bo združil vse narode Združenega kraljestva

London, 13. decembra - Britanski premier Boris Johnson je v svojem prvem govoru ob novem nastopu mandata spravljivo obljubil, da bo združil vse narode Združenega kraljestva. Ob tem je ponovno zagotovil, da bo izvedel brexit do konca januarja. To bo zdaj lažje izvedljivo, ker so konservativci osvojili absolutno večino 365 sedežev, so potrdili končni rezultati.