Policisti prijeli vlomilca iz Strossmayerjeve

Maribor, 13. decembra - Policisti so v četrtek prijeli in pridržali osumljenca, ki je novembra vlomil v pisarne ter stanovanji na Strossmayerjevi. Vlomilec sicer ni ukradel nič, a je povzročil materialno škodo. Policisti so zaprosili za pomoč pri prepoznavi. Za uspešno prijetje pa se zahvaljujejo občanu, ki je prepoznal vlomilca, so sporočili s Policijske uprave Maribor.