Mladi podnebni protestniki v Madridu zasedli pogajalsko dvorano

Madrid, 13. decembra - Mladi podnebni protestniki so danes po vsem svetu pripravili vrsto novih globalnih stavk, na prizorišču podnebne konference ZN v Madridu pa so zasedli eno od pogajalskih dvoran. Predstavniki držav so se nam izneverili, so sporočili mladi, besni, ker so jih na COP25 v sredo utišali.