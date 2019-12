Občina Šempeter-Vrtojba bo odkupila in ohranila Hit šport center

Šempeter pri Gorici, 13. decembra - Po velikem razburjenju, do katerega je prišlo med športniki in rekreativci po nakupu proizvodnih objektov nekdanjega Cimosa, kjer so uredili veliko športno dvorano z različnimi športnimi igrišči, se je Občina Šempeter-Vrtojba začela dogovarjati za njen odkup. To namero so soglasno potrdili tudi svetniki na četrtkovi seji občinskega sveta.