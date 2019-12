Vrh EU postavil junij za nov mejnik pri reformi območja evra

Bruselj, 13. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju postavili nov mejnik pri reformi območja evra. Po zastalih pogajanjih so danes pozvali k napredku pri treh ključnih projektih - evrskem proračunu, skupnih jamstvih za bančne vloge in evropskem reševalnem mehanizmu ESM - do junija prihodnje leto.