Ravnanje z odpadnimi vodami na območju habitata človeške ribice dobro

Ljubljana, 14. decembra - Področje ravnanja z odpadnimi vodami je tako pri komunalnih kot industrijskih čistilnih napravah na območju belokranjskega in postojnskega krasa, habitatu človeške ribice, po ugotovitvah okoljskih inšpektorjev dobro obvladano. Najmanj so bili inšpektorji zadovoljni s skladnostjo kompostarn in bioplinarn, zato bodo nadzor izvajali tudi v prihodnje.