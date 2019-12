Severjevi nagradi za dosežke v poklicnih gledališčih Nini Ivanišin in Ani Urbanc

Škofja Loka, 15. decembra - Severjevi nagradi za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih gresta letos v roke Nine Ivanišin in Ane Urbanc. Nagrado za stvaritev študenta dramske igre sta si prislužila Lara Wolf Završnik in Gal Oblak. Nagrado za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču pa bo na nocojšnji podelitvi v Škofji Loki prejel Anže Zupanc.