Po Luč miru iz Betlehema danes tudi slovenski skavti

Dunaj/Ljubljana, 14. decembra - Na Dunaju bo danes svetovni sprejem Luči miru iz Betlehema. Po luč bodo šli tudi slovenski skavti, ki jo bodo v prihodnjih dneh razdelili po Sloveniji. Geslo letošnje akcije Ne boj se goreti! govori o poslanstvu širjenja svetlobe in ljubezni ne glede na strah, ki je prisoten v nas, so pojasnili v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.