V Italiji zaradi stavke odpovedanih prek 300 letov, najhuje na Sardiniji

Milano, 13. decembra - Zaradi 24-urne stavke pilotov, kabinskega in letališkega osebja pri italijanskih letalskih prevoznikih Alitalia in Air Italia je bilo odpovedanih več kot 300 letov. Najhuje je bilo na Sardiniji, kjer so brez povezav ostali potniki za 30 letov. Predstavniki sindikatov in vlade naj bi se sešli v torek.