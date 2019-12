V Škofji Loki 49. podelitev Severjevih nagrad za igralske dosežke

Škofja Loka, 15. decembra - Sklad Staneta Severja bo drevi ob 18. uri v Škofji Loki že 49. leto zapored podelil Severjeve nagrade za stvaritve in dosežke gledaliških igralcev in študentov dramske igre. Severjeve nagrade so med igralci zelo cenjene, saj nosijo ime po legendarnem igralcu Stanetu Severju.