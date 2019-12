Na srečanju Asem v Madridu o krepitvi multilateralizma in aktualnih vprašanjih

Madrid, 15. decembra - V Madridu se bo danes začelo dvodnevno srečanje zunanjih ministrov azijskih in evropskih držav Asem, ki se ga bo udeležil tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar. Ministri iz 30 evropskih in 21 azijskih držav bodo razpravljali o krepitvi multilateralizma, globalnih in regionalnih vprašanjih ter krepitvi trajnostne povezljivosti med celinama.