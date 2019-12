Zoper Hrvatico ovadba zaradi drznih tatvin na območju Izole

Izola, 13. decembra - Policija je v zadnjem času na območju Izole obravnavala več primerov velikih tatvin, storjenih na predrzen način, katerih žrtve so bili starejši občani. Storilke so pod pretvezo vstopale v stanovanja žrtev, njihove pajdašinje pa so ukradle denar in nakit. Policija je izsledila 65-letno državljanko Hrvaške, zoper katero bodo podali kazensko ovadbo.