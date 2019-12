Število kršitev in poškodb zaradi uporabe pirotehnike v zadnjih letih upada

Ljubljana, 13. decembra - Policisti v zadnjih letih zaznavajo upad števila poškodovanih oseb in premoženja ter kršitev zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov. Manj poškodb zaradi pirotehnike, med katerimi so najpogostejše poškodbe rok in obraza, obravnavajo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je 40 odstotkov poškodovanih starih med 21 in 30 let.