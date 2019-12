Svetniki Jankovićeve liste bodo obstruirali izredno sejo o kanalu C0

Ljubljana, 13. decembra - Svetniki Liste Zorana Jankovića se ne bodo udeležili ponedeljkove izredne seje mestnega sveta, ki so jo sklicali opozicijski svetniki iz vrst SDS, NSi in LMŠ. Kot so sporočili iz največjega svetniškega kluba, opozicijski svetniki s predlaganimi sklepi posegajo v strokovno vprašanje umestitve kanala v prostor, obenem pa so sklepi neizvedljivi.