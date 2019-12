Po volilni zmagi konservativcev se vendarle obeta brexit

pripravil Blaž Mohorčič

London, 13. decembra - Britanski konservativci so na četrtkovih predčasnih volitvah osvojili 364 poslanskih mandatov in s tem absolutno večino v 650-članski poslanski zbornici. Laburisti so medtem doživeli hud poraz. Imeli bodo 203 poslance. Premier Boris Johnson je že prejel mandat za sestavo vlade in napovedal, da bo brexit izpeljal 31. januarja.