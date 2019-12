V Strunjanu zaključili sanacijo ograje na krožni učni poti

Strunjan, 15. decembra - V Krajinskem parku Strunjan so na krožni učni poti nedavno zaključili lani začeto sanacijo ograje po celotni trasi poti, vključno s tisto, ki vodi do Belih skal. Na kritičnih točkah so utrdili podlago in postavili nekaj ovir za kolesarje, v teh dneh pa bodo obnovili dotrajane učne table, postavili macesnove klopi in sanirali uničena kukala.