Na odboru DZ razmislek o dveh programih črpanja evropskih sredstev

Ljubljana, 13. decembra - Člani odbora DZ za zadeve EU so danes s povabljenimi gosti soočili stališča, ali bi s pripravo dveh ločenih programov za izvajanje kohezijske politike pripomogli k razvojnemu preboju vzhodne kohezijske regije. Številni so temu pritrjevali, a sklepa niso sprejeli. Vlado so le pozvali, naj še naprej izvaja akcijski načrt za pospešitev črpanja.