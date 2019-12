Za prilagoditev kmetij na podnebne spremembe 2,5 milijona evrov

Ljubljana, 13. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo je danes v uradnem listu objavilo nov javni razpis za podukrep okolje in podnebne spremembe, katerega cilj je razvoj rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje. Na voljo je 2,466 milijona evrov. Prijaviti se bo mogoče do 27. marca.