Levica znova poziva k priznanju Palestine

Ljubljana, 13. decembra - Levica je danes na vlado naslovila pobudo, naj v prihodnjih razpravah na ravni EU aktivno zagovarja priznanje Palestine in se k priznanju tudi sama zaveže. V primeru, da znotraj EU do konca marca 2020 ne bo prišlo do konsenza o priznanju Palestine, Levica slovenski vladi predlaga, naj sama pripravi sklep o priznanju Palestine in ga predloži DZ.