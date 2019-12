Gradbeni stroški za nova stanovanja višji

Ljubljana, 13. decembra - Gradbeni stroški za nova stanovanja v Sloveniji so bili v prvih treh četrtletjih višji kot v enakem obdobju lani, pri čemer so se zvišali tako stroški dela kot gradbenega materiala. Tudi samo v tretjem četrtletju so bili stroški tako na četrtletni kot na letni ravni višji, pri čemer so bili stroški dela viji, stroški materiala pa nižji.