Prebivalci Vičancev vsaj še to zimo v strahu pred plazenjem

Ormož, 14. decembra - Okoljsko ministrstvo je po nekaj letih prelaganj odgovornosti med državo in občino Ormož glede tega, kdo mora poskrbeti za sanacijo zemeljskega plazu in ustavitev zemeljskih premikov v Vičanskem vrhu, letos presekalo gordijski vozel ter poskrbelo za izdelavo projektne dokumentacije in finančno pomoč pri sanaciji. Vendar se ta še vedno ni začela.