Izgorelost je opozorilo, da smo se preveč razdajali za tuje vrednote

piše Lea Udovč

Ljubljana, 16. decembra - Brisanje meja med delom in prostim časom, hiter tok informacij in pritiski po neprestani rasti in dosegljivosti je le nekaj značilnosti sodobne družbe, ki vse več ljudi privedejo do stanja izgorelosti. Po besedah zdravnice psihoterapevtke Tine Bončina je izgorelost opozorilo, da smo se razdajali za tuje vrednote, obenem pa priložnost za napredek.