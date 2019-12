Slovenija na 13. mestu lestvice trajnostne konkurenčnosti

Seul, 13. decembra - Slovenija se je uvrstila na 13. mesto letošnje lestvice globalne trajnostne konkurenčnosti, ki jo sestavlja švicarsko-korejski think-tank Solability. Vseh držav na lestvici je 180; na vrhu so severnoevropske države, na dnu pa Jemen, Haiti in Bahami, so sporočili iz Solability.