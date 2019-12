Celje, 13. decembra - Neznanci so vlomili v štiri trgovine trgovskega centra v Velenju, v eno pa poskušali vlomiti. Ukradli so več telefonov, nekaj tabličnih računalnikov, več športnih ročnih ur in športne opreme. V vseh trgovinah so ukradli tudi menjalni denar. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja velika tatvina, so sporočili s Policijske uprave Celje.