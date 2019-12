Razpoloženje v japonski predelovalni industriji najslabše v šestih letih in pol

Tokio, 13. decembra - Razpoloženje v japonski predelovalni industriji je v četrtletju med oktobrom in decembrom zgrmelo na najnižjo raven v zadnjih šestih letih in pol, je pokazala danes objavljena raziskava japonske centralne banke. Padec naj bi bil posledica zaskrbljenosti zaradi uvedbe prometnega davka in mednarodnih trgovinskih sporov.