V Mariboru postavili otroško igrišče z energetsko tematiko

Maribor, 15. decembra - Družbi Dravske elektrarne Maribor in Borzen sta v sodelovanju z mariborsko občino na Trgu svobode postavili novo otroško igrišče, ki otroke in občane seznanja s konceptom obnovljive energije in hkrati spodbuja k bolj trajnostni izrabi energije. Obiskovalci lahko na zabaven način spoznajo, kako lahko vsi proizvajamo energijo.