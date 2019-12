Ob prelomu leta: Luka Dončić v 365 dneh od čudežnega dečka do superzvezdnika

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 23. decembra - Luka Dončić je košarko postavil na glavo. In to ne v Sloveniji, ampak v ZDA, kjer so prepričani, da vedo vse o tej igri. Pred dobrim letom, ko je vstopil v ligo NBA, je bilo kar nekaj tamkajšnji eminentnih strokovnjakov mnenja, da so pridevniki kot čudežni deček in podobni pretirani. Zdaj ga ti isti ljudje primerjajo z največjimi zvezdniki.