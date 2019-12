Delo o politiki in arbitraži (13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Suzana Kos v komentarju Fantastičen dan je mimo piše o odzivih slovenske politike na mnenje pravobranilca Priita Pikmäeja, da Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Hrvaško in Slovenijo. Neenotnost slovenske politike in podajanje odgovornosti kot žogic pri namiznem tenisu označuje za kaos, ki je v interesu Zagrebu in SDS.