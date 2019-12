Ljubljana, 13. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Grosupljim in Ljubljano, na primorski avtocesti na nekaterih odsekih med Logatcem in Ljubljano ter na cestah Trzin-Ljubljana in Dol-Šentjakob.