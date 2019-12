Vrh EU dosegel dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050

Bruselj, 13. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju po dolgi razpravi le dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ena članica, Poljska, se na tej točki ne more zavezati k uresničitvi tega cilja, k temu vprašanju se bomo vrnili junija, je še povedal.