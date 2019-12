Na Otoku konservativci osvojili jasno absolutno večino v parlamentu, kažejo vzporedne volitve

London, 12. decembra - Na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah na Otoku so vladajoči konservativci glede na vzporedne volitve osvojili 368 sedežev v 650-članski poslanski zbornici, kar pomeni jasno absolutno večino. Drugo mesto so zasedli laburisti, ki so osvojili 191 poslanskih mandatov, še kažejo rezultati vzporednih volitev.