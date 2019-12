Newyorške borze končale z rastjo, S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 12. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje prvič v tem mesecu sklenili na rekordnih ravneh. Rekordno visoko sta končala indeksa S&P 500 in Nasdaq. K temu so pripomogla poročanja nekaterih medijev, da sta Washington in Peking končno sklenila načelni trgovinski dogovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.