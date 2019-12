Ljubljana, 13. decembra - Grega Repovž v uvodniku Preteklost vedno pride piše o migrantih, ki so in bodo sčasoma postali konstitutivni del družb, v katere pridejo, kjer bodo pisali knjige in spregovorili o svoji zgodbah in tegobah, ki so jih doživeli, ter nam pokazali ogledalo naše nečloveškosti.