Delo o poroštvu države pri najemanju stanovanjskih kreditov (13. 12.)

Ljubljana, 12. decembra - Nejc Gole v komentarju Nedokončani stanovanjski mozaik piše o konceptu zakona, ki bo urejal poroštvo države pri najemanju stanovanjskih kreditov, in med drugim opozarja, da so poroštva države lahko le dopolnilo, ne pa rešitev stanovanjske politike, in da so nujni tudi drugi ukrepi.