Avto-moto zveza prejela nagrado s področja prometne varnosti

Ljubljana, 15. decembra - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je prejela britansko nagrado Prince Michael International Road Safety Award za izjemne dosežke in inovacije s področja prometne varnosti. Nagrado so prejeli za 12-letno izvajanje programa ocene varnosti cest, imenovanega European Road Assessment Programme (EuroRAP), so sporočili z AMZS.