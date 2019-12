Voditelji EU upajo na jasen izid volitev na Otoku

Bruselj, 12. decembra - Voditelji članic EU, ki so pred nekaj urami začeli dvodnevno zasedanje, posvečeno podnebnim ciljem in večletnemu proračunu, pozorno spremljajo potek volitev v Združenem kraljestvu. Samih volitev nočejo komentirati, je pa več voditeljev izrazilo upanje, da bo izid jasen in da ne bo dodatne negotovosti glede brexita.