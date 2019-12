Dva ljubljanska vrtca danes dobila nove in prenovljene prostore

Ljubljana, 12. decembra - V Ljubljani so danes odprli prenovljene prostore in nov prizidek vrtca Galjevica ter večnamenski prostor v vrtcu Tinkara, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol). Za prenovo so skupaj namenili slaba dva milijona evrov, letos pa so v proračunu Mola za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili že 113 milijonov evrov.